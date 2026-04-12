Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der Polizeiinspektion Rotenburg vom 10.04.-12.04.2026

Rotenburg (ots)

Hellwege - Unkrautvernichtung löst einen Kleinbrand aus

Am 11.04.2026 im Laufe des Vormittags bekämpft ein Anwohner sein Unkraut im Bereich der Auffahrt sowie der Garage mit Feuer. Aufgrund der daraus resultierenden Wärmeentwicklung gerät in unmittelbarer Nähe befindliche Pappe in Brand. Dieses Feuer greift auf Teile der Garage sowie eines Pkw über. Es entsteht leichter Sachschaden. Die alarmierten Feuerwehren konnten nach kurzen Löscharbeiten wieder abrücken.

Sottrum - Lagerfeuer entpuppt sich zum Heckenbrand

Am 11.04.2026, gegen 15 Uhr, wird durch einen Hausbewohner zum gemütlichen Zusammensitzen die Feuerschale angezündet. Aufgrund einer starken Windböe greift das Feuer auf eine in der Nähe befindlichen Hecke über. Durch die alarmierten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Außer Sachschaden und einem Schrecken des Bewohners wurde niemand verletzt.

Rotenburg - Steine werfende Personen

Am Abend des 11.04.2026 wird eine Verkehrsteilnehmerin auf mehrere Jugendliche aufmerksam. Die Jugendlichen sollen sich im Bereich des Weichelsees in Rotenburg aufgehalten und Steine auf vorbeifahrende Pkw geworfen haben. Ein Schaden konnte bisher nicht festgestellt werden. Durch die eingesetzten Streifen konnte eine größere Personengruppe festgestellt und kontrolliert werden. Zeugenhinweise können bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnr. 04261-9470 gemeldet werden.

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