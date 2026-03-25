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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe flüchten nach Tat
Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Siegburg (ots)

Am Dienstag (24. März) begingen eine Frau und ein Mann in Siegburg einen Ladendiebstahl und flüchteten anschließend zu Fuß. Die Frau konnte vorläufig festgenommen werden, während nach dem Mann weitergesucht wird. Gegen 12:10 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriegeschäfts an der Holzgasse das Pärchen, wie es diverse Kosmetikartikel in eine Tasche steckte - augenscheinlich mit dem Ziel die Sachen zu stehlen. Der Zeuge ging auf die Verdächtigen zu und sprach diese an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Der Angestellte nahm die Verfolgung auf. Während er den Mann im Bereich eines Parkhauses an der Kaiserstraße aus den Augen verlor, konnte er die Frau vor einem Lebensmittelgeschäft an der Grimmelsgasse festhalten. Dort wartete man gemeinsam auf das Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten. Diese stellten fest, dass die aus Rumänien stammende Frau in ihrer mitgeführten Tasche Diebesgut im Wert von rund 7.000 Euro verstaut hatte. Die Sachen wurden dem Ladendetektiv ausgehändigt, während die mutmaßliche Ladendiebin mit zu einer nahegelegenen Polizeiwache genommen wurde. Hier wurde ihre Identität festgestellt und die zum Diebstahl präparierte Tasche vernichtet. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, leistete sie zur Sicherung des Strafverfahrens eine sogenannte Sicherheitsleistung. Diese dient dazu, dass der oder die Beschuldigte sich einem Strafverfahren nicht entziehen kann und das Verfahren gesichert wird. Die Sicherheitsleistung deckt die zu erwartende Geldstrafe sowie die Verfahrenskosten. Die 19-Jährige konnte die Wache anschließend verlassen. Gegen sie richtet sich nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. Nach dem männlichen Verdächtigen wird weitergesucht. Er wurde als 1,85 bis 1,90 m groß und von stämmiger Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einer weiß-schwarzen Jacke. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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