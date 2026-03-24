Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugensuche nach Ausbringung einer unbekannten Flüssigkeit

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (23. März 2026) klagten mehrere Mitarbeiter des Troisdorfer Rathauses über Übelkeit und Kopfschmerzen. Im Eingangsbereich und an den Briefkästen des Rathauses in der Kölner Straße hatte offenbar jemand eine stark riechende, unbekannte Flüssigkeit verteilt.

Der alarmierte Rettungsdienst behandelte die Betroffenen vor Ort. Schwerere Verletzungen traten nicht auf.

Die Feuerwehr verdünnte die Flüssigkeit mit Löschwasser und spülte sie ab. Erste Hinweise deuten auf Buttersäure hin, eine genaue Analyse steht jedoch noch aus.

Die Polizei stellte die betroffenen Briefe aus dem Rathausbriefkasten und den Fraktionsbriefkästen als Beweismittel sicher.

Trotz des Einsatzes von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurde der Betrieb im Rathaus nur geringfügig beeinträchtigt.

Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung und Störung des öffentlichen Betriebs.

Wer hat zwischen Freitag, 20. März, 17.00 Uhr, und Montag, 23. März, 06.00 Uhr, etwas Verdächtiges im Eingangsbereich des Troisdorfer Rathauses beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

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