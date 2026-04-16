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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei sucht Zeugen nach Baggerdiebstahl ++

Rotenburg (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Baggerdiebstahl

Abbendorf. In der Nacht zu Donnerstag wurden ein Bagger sowie ein Baumaschinenanhänger, auf dem sich der Bagger befand, entwendet. Das Fahrzeuggespann war zuvor auf dem Grünstreifen vor einem Betriebshof in der Elsdorfer Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt über 16.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Scheeßel unter 04263/98516-0 entgegen.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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