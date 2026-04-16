POL-ROW: ++ Polizei sucht Zeugen nach Baggerdiebstahl ++
Rotenburg (ots)
Polizei sucht Zeugen nach Baggerdiebstahl
Abbendorf. In der Nacht zu Donnerstag wurden ein Bagger sowie ein Baumaschinenanhänger, auf dem sich der Bagger befand, entwendet. Das Fahrzeuggespann war zuvor auf dem Grünstreifen vor einem Betriebshof in der Elsdorfer Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt über 16.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Scheeßel unter 04263/98516-0 entgegen.
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