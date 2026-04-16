Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte stehlen Schafe - Zeugen gesucht ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt ++ 200 Liter Diesel entwendet ++ Ausweichmanöver führt zu Unfall auf der B71 ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte stehlen Schafe - Zeugen gesucht

Vierden. Bereits in der vergangenen Woche wurden im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag (09.04.2026 - 11.04.2026) mehrere Schafe von einer Weide am Alleeweg gestohlen. Insgesamt handelt es sich um acht Lämmer und ein Muttertier. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Sittensen unter 04282/5087-0 zu melden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Er befuhr den Radweg der Harburger Straße in Richtung Innenstadt. Eine 54-jährige Frau wollte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mercedes von einem Grundstück in die Harburger Straße einbiegen. Dabei übersah sie den querenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

200 Liter Diesel entwendet

Zeven. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Heidkamp. Dort entwendeten sie aus einer Arbeitsmaschine etwa 200 Liter Diesel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Ausweichmanöver führt zu Unfall auf der B71

Gyhum. Am Mittwoch ist es auf der Bundesstraße 71 in Höhe der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Gegen 14:30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Volkswagen in Richtung Zeven. Dabei übersah er, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 39-Jährige ab und wich nach rechts aus. Hierbei touchierte er ein Verkehrszeichen und überfuhr einen Leitpfosten. Der Mann wurde leicht verletzt.

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