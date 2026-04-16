POL-ROW: ++ Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Landkreis Rotenburg (Wümme) ++

Rotenburg (ots) - Polizei sucht Zeugen nach Baggerdiebstahl Abbendorf. In der Nacht zu Donnerstag wurden ein Bagger sowie ein Baumaschinenanhänger, auf dem sich der Bagger befand, entwendet. Das Fahrzeuggespann war zuvor auf dem Grünstreifen vor einem Betriebshof in der Elsdorfer Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt über 16.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die ...

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