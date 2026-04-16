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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Landkreis Rotenburg (Wümme) ++

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Rotenburg (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang finden Sie unsere Pressemitteilung der Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Landkreis Rotenburg (Wümme).

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Charleen Tönjes
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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