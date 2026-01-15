Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Lüdenscheid (ots)

Gestern wurden Schmuck und Wertsachen aus einer Wohnung am Buschhauser Weg gestohlen. Zwischen 9.20-19.15 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in das Wohnhaus ein, nun fehlen unter anderem mehrere Armbanduhren. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Ebenso wurde in der Nacht auf Mittwoch an einer Wohnungstür an der Honseler Straße gehebelt, jedoch ohne Erfolg. Hinweise werden unter 0235190990 entgegengenommen. (lubo)

