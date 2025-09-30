PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Trickdiebinnen ergaunern Bargeld von Rentnerin in Fritzlar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Montag, 29.09.2025, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Am Montag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde eine 76-jährige Frau am Domstadt-Center in Fritzlar Opfer eines Trickbetrugs.

Zwei bislang unbekannte Frauen sprachen die Seniorin im Eingangsbereich eines Bekleidungsgeschäftes an. Eine der Frauen gab vor, ihr anzusehen, dass sie Probleme habe und diese lösen könne. Die Seniorin sollte zunächst Bargeld übergeben, das sie im Anschluss wieder zurück bekäme.

Eine zweite Frau begleitete die Seniorin nach Hause, um das Geld gemeinsam abzuholen. Bei der Übergabe wurde das Bargeld in ein blaues Handtuch gewickelt. Die Täterinnen tauschten das Bündel jedoch unbemerkt gegen ein anderes aus, sodass die Seniorin beim späteren Öffnen lediglich Servietten vorfand.

Durch die Tat entstand der Rentnerin ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1: etwa 50 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, rundes Gesicht, normale Statur, helles Haar, sprach Russisch.

Täterin 2: etwa 45 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, dunkles Haar, trug eine helle Jacke, sprach Russisch.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Täterinnen geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

