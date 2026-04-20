Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Austritt von Gefahrstoff in Zustellzentrum ++ Schuhe im Eschenweg geraten in Brand ++ Falsche Kennzeichen: Ohne Versicherung und Zulassung unterwegs ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Austritt von Gefahrstoff in Zustellzentrum ++

Zeven. Am Samstagmorgen, den 18.04.2026, gegen 06.45 Uhr, kam es in einem Postverteilzentrum in der Straße "Zur Reege" zum Austritt einer ätzenden Substanz aus einem angelieferten Paket. In der Folge waren - neben der Polizei - zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Die Feuerwehr Zeven berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6257935

Die Polizei prüft derzeit die genauen Umstände des Vorfalls sowie eine mögliche strafrechtliche Relevanz. Die Ermittlungen dauern an.

++ Schuhe im Eschenweg geraten in Brand ++

Zeven. Am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Eschenweg alarmiert, nachdem ein Paar Schuhe im Flur eines Mehrparteienhauses in Brand geraten war. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch Bewohner gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude wurde verhindert, verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Schuhe durch eine bislang unbekannte Täterschaft vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Ob ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden von Rauchmeldern im Eschenweg besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden; konkrete Anhaltspunkte dafür liegen jedoch nicht vor.

Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 04281 95920 bei der Polizei Zeven zu melden.

++ Falsche Kennzeichen: Ohne Versicherung und Zulassung unterwegs ++

BAB 1/Elsdorf. Am Samstagnachmittag gegen 13.15 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Pkw Skoda in Richtung Bremen auf Höhe der Anschlussstelle Elsdorf. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Zudem legte der 37-jährige Fahrer eine mutmaßlich gefälschte Zulassungsbescheinigung vor.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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