Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung für den Zeitraum 17.04.2026 - 19.04.2026

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg: Zeugenaufruf nach eine Bedrohung Am Freitag kam es zu einer Bedrohung, möglicherwiese mit einer medizinischen Spritze. Gegen 11.45 Uhr kam es zu einer Begegnung zwischen einer Fahrradfahrerin und einer männlichen Person im Bereich der Stadtkirche. An der Einmündung Bergstraße/Lindenstraße sei die männliche Person auf die Fahrradfahrerin zugegangen und habe ihr eine Spritze vorgehalten. Die Fahrradfahrerin reagierte sofort, wich der Person aus und fuhr in Richtung Bergstraße weiter. Sichtlich von der Situation berührt wandte sie sich an die Polizei. Die männliche Person wird als Mitte/Ende 20, dunkel gekleidet mit einem Hoodie und einem schwarzen Cap beschrieben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen. Rotenburg: Aufmerksame Nachbarn Am Freitag gegen 23.30 Uhr melden sich besorgte Nachbarn aus dem Bereich Mühlenende, da eine dunkle Gestalt auf dem Grundstück ihrer Nachbarn herum streunert. Die sofort alarmierte Polizei konnte zunächst keine Person mehr feststellen, konnte jedoch einen abgelegten Rucksack und später ein Mobiltelefon auf dem Grundstück auffinden. Letztlich ergab sich aus den aufgefundenen Gegenständen das es sich offensichtlich um eine alkoholisierte Person gehandelt hat, welche den Weg nach Hause nicht mehr gefunden hat. Es hat sich wieder gezeigt, dass sich eine gute Nachbarschaft auszahlt, auch wenn es sich in diesem Fall "nur" um eine verwirrte Person gehandelt hat. Daher weiterhin nach dem Motto "Aufmerksamer Nachbar".

Lange, PHK

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