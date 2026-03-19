POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Hauneck. Am Mittwoch (18.03.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Kia-Fahrer aus Eiterfeld einen geteerten Feldweg von Unterweisenborn in Richtung Landershausener Straße. Ein 29-jähriger Fahrer aus Friedewald befuhr mit seinem Kleintransporter die Landershausener Straße von Kornrode in Richtung Landershausen.
Als der 32-jährige Eiterfelder mit seinem Fahrzeug die Landershausener Straße kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter des 29-jährigen aus Friedwald. In der Folge wurden beide Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer des Kleintransporters leicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.
(Polizeistation Bad Hersfeld)
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