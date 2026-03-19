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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Hauneck. Am Mittwoch (18.03.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Kia-Fahrer aus Eiterfeld einen geteerten Feldweg von Unterweisenborn in Richtung Landershausener Straße. Ein 29-jähriger Fahrer aus Friedewald befuhr mit seinem Kleintransporter die Landershausener Straße von Kornrode in Richtung Landershausen.

Als der 32-jährige Eiterfelder mit seinem Fahrzeug die Landershausener Straße kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter des 29-jährigen aus Friedwald. In der Folge wurden beide Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer des Kleintransporters leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.03.2026 – 15:49

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Auffahrunfall Bebra. Am Dienstag (17.03.), gegen 20.35 Uhr, befuhren eine 24-jährige Seat-Fahrerin aus Heringen und ein 38-jähriger Golf-Fahrer aus Melsungen hintereinander die B 83 von Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Bebra. Beide bogen auf die Zufahrt zur B 27 in Richtung Bad Hersfeld ab. Dort musste die 24-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 38-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ...

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