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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Auffahrunfall

Bebra. Am Dienstag (17.03.), gegen 20.35 Uhr, befuhren eine 24-jährige Seat-Fahrerin aus Heringen und ein 38-jähriger Golf-Fahrer aus Melsungen hintereinander die B 83 von Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Bebra. Beide bogen auf die Zufahrt zur B 27 in Richtung Bad Hersfeld ab. Dort musste die 24-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 38-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Pkw-Fahrerin leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

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Polizeipräsidium Osthessen
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Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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