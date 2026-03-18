Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Auffahrunfall

Bebra. Am Dienstag (17.03.), gegen 20.35 Uhr, befuhren eine 24-jährige Seat-Fahrerin aus Heringen und ein 38-jähriger Golf-Fahrer aus Melsungen hintereinander die B 83 von Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Bebra. Beide bogen auf die Zufahrt zur B 27 in Richtung Bad Hersfeld ab. Dort musste die 24-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 38-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Pkw-Fahrerin leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

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