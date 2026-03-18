Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl auf Parkplatz

Fulda (ots)

Eiterfeld. Am Dienstag (17.03.), gegen 18.15 Uhr, wurde eine 66-Jährige aus Eiterfeld auf einem Parkplatz in der Straße "Eisenacher Weg" Opfer dreister Trickdiebe. Zwei ihr unbekannte Personen sprachen die Frau auf dem Parkplatz an ihrem Pkw an und verwickelten sie in ein Gespräch. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte einer der zwei Unbekannten einen unaufmerksamen Augenblick der Frau aus und nahm deren auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse an sich. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Eine Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: weiblich, circa 30-40 Jahre alt, schlank, blaue Steppweste, dunkle hochgesteckte Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach Englisch

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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