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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schaufensterscheiben beschädigt - Diebstahl von Fahrrad - Außenspiegel beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Schaufensterscheiben beschädigt

Schotten. Im Zeitraum von Freitag (13.03.), 17 Uhr, bis Montag (16.03.), 8.30 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Vogelsbergstraße die Schaufensterscheiben eines Geschäftes mittels einem nicht bekanntem Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Fahrrad

Alsfeld. Unbekannte entwendeten am Sonntag (15.03.), in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr, von einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße ein mit einem Schloss gesichertes schwarzes Fahrrad der Marke "Serious" im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Außenspiegel beschädigt

Alsfeld. Im Zeitraum vom 2. März bis zum 17. März beschädigten Unbekannte das Glas des linken Außenspiegels eines braunen Ford Focus. Dieser war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Grünberger Straße geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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