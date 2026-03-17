Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Montagmittag (16.03.), gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 39-Jährige mit ihrem blauen Ford die Bodelschwinghstraße in Richtung Kreuzbergstraße. Dabei musste sie verkehrsbedingt anhalten, um die entgegenkommenden Fahrzeuge passieren zu lassen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte dabei mit seinem weißen Transporter den Ford der 39-Jährigen im hinteren Bereich der Fahrerseite und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Hünfeld)

HEF

Verkehrsunfallflucht

Alheim. Am Montag (16.03.), in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr, beschädigte nach derzeitigem Stand ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen in der Straße "Wiesenrain" am rechten Fahrbahnrand parkenden VW-Kombi. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld Am Montag (16.03.), gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Ford-Kombi-Fahrer aus Alsfeld die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung A4. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Friedewald befuhr die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Niederaula. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen stieß der 19-Jährige mit der Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des Ford. Der 72-Jährige sowie seine 67-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 21.000 Euro.

Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Von Samstag (14.03.), gegen 15 Uhr, bis Sonntag (15.03.), gegen 19.30 Uhr, parkte ein Kia-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Jenaer Straße. Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden am Stoßfänger vorn links fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Hersfeld)

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