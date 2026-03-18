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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl eines Fahrrades von Schulgelände - Sachbeschädigung an Bahn-Anlage

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (18.03.) gegen 2.50 Uhr versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim in der Meisebacher Straße einzubrechen. Hierbei wurde zuerst ein Vorhängeschloss geknackt und anschließend die Eingangstüre angegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend ohne Diebesgut. Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines Fahrrades von Schulgelände

Bad Hersfeld. Am Montag (16.03.), in dem Zeitraum von 17 Uhr bis 20.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in dem Geistalweg aus einem offenen Fahrradunterstand ein Pedelec der Marke Prophete im Wert von rund 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Bahn-Anlage

Bebra. In dem Zeitraum von Samstag (14.03.), 18 Uhr und Montag (16.03.) 12 Uhr verbogen Unbekannte in der Oststraße an einem Bahnübergang ein Andreaskreuz, beschädigten ein Baumsetzling und leerten mehrere Eimer mit Schrauben für Bahnschwellen aus. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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