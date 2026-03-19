Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schockanruf - Zeugen gesucht - Kennzeichenschilder entwendet - Baustellencontainer aufgebrochen

Fulda (ots)

Schockanruf - Zeugen gesucht

Fulda/Lauterbach. Eine Seniorin aus dem Landkreis Vogelsberg ist am Mittwochmittag (18.03.) Opfer von dreisten Betrügern geworden. Die Frau übergab gegen 18.45 Uhr in der Weimarer Straße gegenüber der Hausnummer 23 in Fulda eine hohe Summe an Bargeld an eine ihr unbekannte Person. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15 Uhr am Nachmittag klingelte das Telefon der Frau. Die Betrüger gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun die Zahlung einer Kaution fällig sei, um eine Haftstrafe abzuwenden. Die Frau schenkte den Anrufern Glauben und machte sich auf den Weg nach Fulda um die vermeintliche Kaution zu übergeben.

Die abholende Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, 30-40 Jahre alt, normale Statur, rundliches Gesicht, Basecap, Brille, dunkel gekleidet.

Nun bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich der Weimarer Straße, sowie den dort umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen - gegebenenfalls zu auffällig telefonierenden Personen oder wartenden Fahrzeugen mit fremden Kennzeichen gemacht?

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Eichenzell. Unbekannte entwendeten zwischen Montag (16.03.), 18 Uhr, und Dienstag (17.03.), 8 Uhr, von einem schwarzen VW Polo, welcher auf einem Parkplatz im Dorfwiesenweg im Ortsteil Büchenberg abgestellt war, das vordere und hintere Kennzeichen "FD-XC 369".

Fulda. Auch auf dem Parkplatz "Ochsenwiese" wurden im Zeitraum zwischen Sonntag (15.03.) und Mittwoch (18.03.) von einem Renault Megane die beiden Kennzeichenschilder "SW-MR 2403" entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baustellencontainer aufgebrochen

Fulda. Zwischen Dienstag (17.03.) und Mittwoch (18.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Straße "Dr.-Süssmuth-Weg" und entwendeten neben diversen Baumaschinen auch Baumaterial. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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