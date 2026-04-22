Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Dieseldiebstahl auf Baustelle ++ Trunkenheitsfahrt und Kennzeichenverlust auf der Autobahn ++ Illegale Entsorgung von Eternitplatten im Wald ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Dieseldiebstahl auf Baustelle ++

Helvesiek. In der Zeit vom 16.04.2026, ca. 14.00 Uhr, bis zum 20.04.2026, ca. 08.00 Uhr, kam es auf einer Baustelle nahe der L 130 zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter zapften aus abgestellten Baumaschinen rund 900 Liter Kraftstoff ab. Der entstandene Schaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261 9470 entgegen.

++ Trunkenheitsfahrt auf der A1: Kennzeichen schleudert gegen Streifenwagen ++

Kalbe/BAB 1. Gestern gegen 11.55 Uhr verlor ein VW Touran während der Fahrt auf der A1 in Richtung Hamburg sein montiertes Kurzzeitkennzeichen. Dieses prallte gegen die Frontscheibe eines nachfolgenden Streifenwagens und verursachte Sachschaden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer mit 2,14 Promille alkoholisiert war. Zudem waren die Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben und es bestand kein Versicherungsschutz. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein und die Kennzeichen wurden beschlagnahmt.

++ Illegale Entsorgung von Eternitplatten im Wald ++

Bremervörde/Hesedorf. Unbekannte entsorgten zwischen dem 19.04.2026, 14.30 Uhr, und dem 21.04.2026, 13.14 Uhr, mehrere Eternitplatten in einem Waldstück nördlich der K 127 zwischen Byhusen und Hesedorf.

Bereits am 07.04.2026 war etwa einen Kilometer entfernt eine ähnliche Ablagerung festgestellt worden. Die Behörden veranlassen die fachgerechte Entsorgung. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 74890 zu melden.

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