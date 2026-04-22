Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit fast 3 Promille gegen den Baum ++ Einbruch im Gemeindehaus Oerel ++ Sachbeschädigung am Integrationskindergarten ++ Alkoholisiert auf der Autobahn ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mit fast 3 Promille gegen den Baum ++

Groß Ippensen. Gestern Nachmittag, gegen 17.11 Uhr, kam ein 45-jähriger Lkw-Fahrer auf einem Feld- und Wirtschaftsweg in Richtung Marschhorst ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er zwei Bäume und kam schließlich im Gestrüpp zum Stehen.

Ersthelfende konnten zunächst keine Person am Fahrzeug feststellen. Beim Eintreffen der Polizei kam der Fahrer aus der Schlafkabine. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er blieb unverletzt.

++ Einbruch im Gemeindehaus Oerel ++

Oerel. Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 16.04.2026, 18.00 Uhr, und Montag, 20.04.2026, 18.30 Uhr, gewaltsam in das Gemeindehaus in der Bohlenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Täterschaft das Gebäude ohne Diebesgut. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde zu melden.

++ Sachbeschädigung am Integrationskindergarten ++

Scheeßel. Zwischen Freitag, 17.04.2026, 14.00 Uhr, und Montag, 20.04.2026, 06.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mehrere Gegenstände auf dem Gelände des Integrationskindergartens im Sperlingsweg. Neben einer Tür und einem Spieleschuppen wurde auch ein freistehendes Holzpferd beschädigt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Bereits Ende März kam es dort zu weiteren Sachbeschädigungen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 04261 9470.

++ Alkoholisiert auf der Autobahn ++

Reeßum/BAB 1. In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen 28-jährigen Fahrer eines Land Rover auf der A1 in Richtung Hamburg.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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