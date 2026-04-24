Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Festnahme nach Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg/Bremen. Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeiinspektion Rotenburg haben am gestrigen Morgen mit Unterstützung spezialisierter Kräfte und unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden einen 23-jährigen Mann in Bremen festgenommen, der aufgrund eines europäischen Haftbefehls gesucht wurde. Vorangegangen waren intensive Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, als Mitglied einer Bande an mehreren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen beteiligt gewesen zu sein. Der Bande werden eine Vielzahl an Taten im Viereck zwischen den Städten Bremen, Hannover, Nienburg und Hamburg zugeordnet. Unter anderem schlugen sie in Zeven, Visselhövede, Gnarrenburg, Walsrode, Lilienthal und Langenhagen zu. Ziel der Taten sollen insbesondere hochwertige Werkzeuge gewesen sein.

Nachdem der 23-Jährige in den Fokus der Ermittlungen geriet, war er vor einiger Zeit zunächst untergetaucht. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages konnte der 23-jährige Mann schließlich in einem Bremer Wohnobjekt widerstandslos festgenommen und der Haft zugeführt werden.

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