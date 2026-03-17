POL-PPRP: Einbruch in Baustellengelände - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 14.03.2026, 13:00 Uhr, bis zum 16.03.2026, 06:30 Uhr, Zugang zu einem Baustellengelände in der Brunckstraße (nahe der Eschenbachstraße) und entwendeten dabei ein Stromkabel im Wert von 10.000 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
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