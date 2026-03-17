POL-PPRP: Einbruch in Baustellengelände - Zeugen gesucht

Homberg / Speyer (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Nordhessen wird nach einem 74-Jährigen gesucht. Nach Angaben der Angehörigen hatte sich der Vermisste in der Vergangenheit bereits in Richtung Speyer orientiert, wo er früher lebte. Auch im aktuellen Fall kann nicht ausgeschlossen werden, dass er versucht, dorthin zu gelangen. Ermittlungen ergaben jedoch bislang keine Hinweise ...

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