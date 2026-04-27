PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diesel abgezapft +++

Limburg (ots)

Diesel abgezapft,

Hadamar, Faulbacher Straße, Donnerstag, 23.04.2026, 21:30 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 06:45 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Eschborn Baustellenfahrzeuge angegangen und entwendeten deren Kraftstoff. Die Täter suchten zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen eine Baustelle in der Faulbacher Straße auf und öffneten die Arbeitsmaschinen auf unbekannte Art und Weise. Aus diesen wurden dann rund 500 Liter Diesel abgezapft und damit die Flucht angetreten. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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