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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Keine presserelevanten Sachverhalte

Limburg (ots)

Für den Zuständdigkeitsbereicht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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