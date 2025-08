Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Warstein (ots)

Einer 84-jährigen Warsteinerin wurde am 20.02.2025 beim Einkauf im ALDI in Warstein ihre Handtasche aus dem Einkaufskorb gestohlen. In der Handtasche befand sich u.a. das Portmonee mit diversen Bankkarten und wenigen Hundert Euro Bargeld. Der Dieb hatte umgehend eine Bargeldabhebung in Höhe von mehreren Hundert Euro am Geldautomaten der Sparkasse an der Hauptstraße getätigt. Die Kriminalpolizei in Warstein bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Hierzu wurde im Internet ein Foto des Tatverdächtigen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/176237 veröffentlicht. Wer Hinweise zur abgebildeten Person geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell