PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trickbetrügerin beim Juwelier +++ Roller entwendet +++ Sachbeschädigung an einem Kiosk +++ Kostenlose Fahrradcodierung in Niederselters

Limburg (ots)

1. Trickbetrügerin beim Juwelier,

Limburg, Grabenstraße, Dienstag, 28.04.2026, 10:45 Uhr

(lr)Am Dienstagvormittag kam es in einem Juweliergeschäft in der Grabenstraße in Limburg zu einem Trickdiebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterin begab sich gegen 10:45 Uhr in das Geschäft und gab vor, Interesse an einem Ring zu haben. Zudem erklärte sie, schwanger zu sein und deshalb nicht länger stehen zu können. Der Geschädigte bot ihr daraufhin im hinteren Bereich des Geschäfts einen Sitzplatz an und legte ihr eine Schmuckkiste mit verschiedenen Ringen vor.

In einem unbeobachteten Moment gelang es der Täterin, einen Goldring gegen einen silberfarbenen Modeschmuckring auszutauschen. Anschließend verließ sie das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Täterin wird als etwa 165 bis 170 cm groß, mit dunkelblonden Haaren und kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte ein "dunkleres Hautbild", wirkte augenscheinlich schwanger und trug dunkle Oberbekleidung. Auffällig waren Tätowierungen an den Armen sowie im Hals- und Dekolletébereich.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Roller entwendet,

Weinbach, Elkerhausen, Pfarrstraße, Montag, 27.04.2026, 22:00 Uhr bis Dienstag, 28.04.2026, 07:00 Uhr

(lr)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Weinbacher Ortsteil Elkerhausen ein Roller entwendet.

Unbekannte Täter entwendeten zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr einen in der Pfarrstraße abgestellten roten Roller der Marke "Keeway" und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an einem Kiosk,

Weilburg, Limburger Straße, Montag, 27.04.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 28.04.2026, 10:00 Uhr

(lr) Von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde ein Kiosk in Weilburg beschädigt.

Unbekannte Täter beschädigten zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Limburger Straße.

An der Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizeistation in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

4. Kostenlose Fahrradcodierung in Niederselters, Niederselters, Am Schwimmbad, Sonntag, 03.05.2026, 10 Uhr - 17 Uhr

(kq)Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Polizeistation Limburg bietet am Sonntag, 03. Mai 2026, von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Straße "Am Schwimmbad" in Niederselters Fahrradcodierungen an. Das Angebot ist kostenlos. Bitte bringen Sie einen Kaufbeleg oder einen anderen Eigentumsnachweis für Ihr Fahrrad mit. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Bei der Codierung wird eine individuelle Nummer dauerhaft am Fahrradrahmen angebracht. Eine Codierung von Carbon- oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Eine Codierung von Leasingrädern ist ebenfalls nicht möglich.

Die Codierung hilft der Polizei, gestohlene Fahrräder ihren rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern zuzuordnen. Ein zusätzlicher Aufkleber zeigt, dass das Fahrrad codiert ist und wirkt abschreckend auf potenzielle Diebe.

Wir empfehlen, vorab die Rahmennummer Ihres Fahrrads mit der Nummer auf der Rechnung zu vergleichen. Erfahrungsgemäß kommt es hier häufig zu Abweichungen, wodurch eine Codierung nicht durchgeführt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung bei schlechtem Wetter nicht stattfinden kann.

Wir möchten, dass Sie sicher unterwegs sind. Ihre Polizei Limburg

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell