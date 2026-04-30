PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Randaliert und Widerstand geleistet

Limburg (ots)

1. Randaliert und Widerstand geleistet,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 29.04.2026, 15:30 Uhr

(kq) Am Mittwochnachmittag hat ein 31-jähriger Mann am Bahnhofsplatz in Limburg randaliert und anschließend Widerstand geleistet.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhofsplatz gerufen, nachdem der Mann dort Passanten angegangen hatte. Noch vor Eintreffen der Streife überschüttete er einen Passanten mit Wein. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 31-Jährige aggressiv und ignorierte deren Anweisungen.

Im Rahmen der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den 31-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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