PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Keine presserelevanten Sachverhalte
Limburg (ots)
Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Limburg-Weilburg
Offheimer Weg 44
65549 Limburg a. d. Lahn
Krell, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell