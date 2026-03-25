Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss
Wattenheim (ots)
Ein 31 Jahre alter Autofahrer wurde in der Nacht zu heute (25.03.26) gegen 00:50 Uhr von der Polizei kontrolliert. Der Mann zeigte Auffälligkeiten, die mit vorangegangenem Drogenkonsum in Verbindung stehen könnten, weshalb ein Drogenschnelltest auf Urinbasis durchgeführt wurde. Dieser zeigte Kokain und Amphetamin positiv an. Der 31-Jährige durfte nun nicht mehr weiterfahren und musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration die Wirkstoffe im Blut nachweisbar sind. Diese Werte sind für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich.
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