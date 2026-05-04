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POL-LM: Präventionsmarkt der Polizei in Limburg

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Limburg (ots)

Am Sonntag, den 26.04.2026., fand in Limburg im Posthof vor dem Einkaufszentrum "WERKStadt" ein vielseitiger Präventionsmarkt der Polizei statt.

Anlass war der verkaufsoffene Sonntag, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadt lockte. Parallel zog auch die Veranstaltung "AutoClassic" viele Interessierte an, sodass sich insgesamt ein sehr lebendiges Stadtbild ergab.

In der Zeit von 11 bis 16 Uhr nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich an den Informationsständen der Polizei umfassend beraten zu lassen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Präventionsthemen rund um Betrugsdelikte zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren informierten anschaulich über gängige Betrugsmaschen wie den "Schockanruf", falsche Polizeibeamte, Haustürtricks und gaben wertvolle Hinweise, wie man sich effektiv schützen kann. Ebenso stieß das Thema Einbruchsschutz auf großes Interesse. Viele Besucherinnen und Besucher ließen sich individuell zu Sicherungsmöglichkeiten für Haus und Wohnung beraten. Die angebotene Fahrradcodierung wurde ebenfalls in Anspruch genommen und leistete einen wichtigen Beitrag zur Diebstahlprävention.

Auch die Nachwuchswerbung der Polizei fand hier Zuspruch. Interessierte konnten sich aus erster Hand über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten informieren und persönliche Gespräche mit den anwesenden Polizeikräften führen. Die Polizei zieht insgesamt ein sehr positives Fazit der Veranstaltung. Die hohe Besucherzahl, das große Interesse an den Präventionsthemen, sowie die zahlreichen persönlichen Gespräche zeigen, wie wichtig der direkte Austausch mit der Bevölkerung ist.

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