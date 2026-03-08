Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jubilarehrung der Feuerwehr Lennestadt - Jahrzehntelanges Engagement in würdigem Rahmen geehrt

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 21. Februar 2026, fand im Essbahnhof in Grevenbrück die feierliche Jubilarehrung der Feuerwehr Lennestadt statt. Auf Einladung von Bürgermeister Tobias Puspas wurden zahlreiche Kameraden für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in einem würdigen und festlichen Rahmen ausgezeichnet.

In seiner Ansprache begrüßte der Bürgermeister die anwesenden Kameraden herzlich und dankte ihnen für ihren Einsatz. Er betonte ihre Bedeutung für die Gemeinschaft und hob ihren Zusammenhalt sowie ihr Engagement besonders hervor.

Auch der Leiter der Feuerwehr Lennestadt, Benjamin Heinert, betonte die besondere Bedeutung des Ehrenamtes. Moderne Technik und Künstliche Intelligenz könnten vieles leisten - jedoch weder Kameradschaft leben noch nachts aufstehen, wenn der Melder gehe. Feuerwehr bedeute weit mehr als Einsätze: Ausbildung, Übungen und Fortbildungen summierten sich über Jahre hinweg zu tausenden freiwillig geleisteten Stunden neben Beruf, Familie und privaten Verpflichtungen. Die Feuerwehr sei nicht nur Garant für Sicherheit, sondern auch ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in den Ortsteilen. Das hohe Vertrauen der Bevölkerung sei das Ergebnis von Professionalität, Einsatzbereitschaft und jahrzehntelangem Engagement. Die Jubilare seien Vorbilder für den Nachwuchs und prägende Persönlichkeiten innerhalb der Feuerwehr.

Die Geehrten im Überblick:

25 Jahre Mitgliedschaft:

Oliver Eickelmann, Raphael Brinkschulte, Christian Milerski, Tim Witzmann, Markus Kuhlmann, Jürgen Pöggeler, Christian Albrecht, Maximilian Ellinger, Sascha Deichmann und Patrick Oberste

35 Jahre Mitgliedschaft:

Mathias Büdenbender, Björn Bender, Alexander Funke, Michael Japes, Benjamin Heinert, Christian Müller und Torsten Wüllner

40 Jahre Mitgliedschaft:

Markus Walkenbach, Thorsten Junker, Michael Starke, Berthold Gies und Michael Böhmer

50 Jahre Mitgliedschaft:

Heinz Lübke, Ulrich Siebert, Frank Beckmann und Josef Tröster

60 Jahre Mitgliedschaft:

Meinolf Poggel und Hubert Müller

70 Jahre Mitgliedschaft:

Rudolf Berghoﬀ und Rudolf Wiederhöft

Die Veranstaltung, die in dieser Form erstmals in Lennestadt stattfand, war weit mehr als eine formale Ehrung - sie war ein sichtbares Zeichen des Respekts, der Dankbarkeit und der Wertschätzung gegenüber denjenigen, die bereits über viele Jahre Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger übernommen haben. Bislang haben die Ehrung im Rahmen der jährlichen Jahresdienstbesprechung stattgefunden. Mit der nun eigenständig ausgerichteten Veranstaltung wollte man den Geehrten bewusst einen würdigeren, festlicheren Rahmen bieten und die besondere Bedeutung ihres langjährigen Engagements noch stärker hervorheben. Dieser Anspruch wurde in gelungener Weise erfüllt: Die feierliche Atmosphäre unterstrich die Wertschätzung gegenüber den Ausgezeichneten und verlieh dem Anlass einen besonders angemessenen und würdevollen Charakter.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell