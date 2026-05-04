PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Tankstelle und Pizzeria +++ Roller gestohlen und angezündet +++ Fußgänger verletzt und geflüchtet

Limburg (ots)

1.Einbruch in eine Tankstelle,

Hünfelden, Kirberg, Hainbuchenstraße, Mittwoch, 29.04.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 30.04.2026, 06:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Hünfeldener Stadtteil Kirberg in eine Tankstelle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Hainbuchenstraße die Eingangstür der Tankstelle auf und entwendeten mehrere Stangen von Zigarettenpackungen. Anschließend machten sich die Diebe in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Einbruch in eine Pizzeria,

Limburg, Bodelschwinghstraße, Donnerstag, 30.04.2026, 02:45 Uhr bis 03:00 Uhr

(lr) Donnerstagnacht wurde in eine Pizzeria in Limburg eingebrochen. Zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür des Restaurants in der Bodelschwinghstraße auf. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus der Kasse. Zudem entwendeten sie aus einem zweiten Gastraum Geld aus einem dort stehenden Spielautomaten. Dabei rissen sie auch eine Überwachungskamera von der Decke.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3.Roller gestohlen und angezündet,

Elz, Auf dem Woog, Sonntag, 03.05.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 04.05.2026, 03:45 Uhr

(lr) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Elz ein Roller gestohlen und angezündet. Die unbekannten Täter entwendeten zwischen 18:00 Uhr und 03:45 Uhr den in der Straße "Auf dem Woog" geparkten Roller der Marke Piaggio vom Modell Liberty und setzten ihn anschließend in der Bahnhofstraße in Brand. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4.Fußgänger verletzt,

Runkel, Schadecker Straße, Sonntag, 03.05.2026, 19:00 Uhr

(lr) Am Sonntagabend wurde ein Fußgänger in Runkel von einem Auto abgedrängt und dadurch schwer verletzt. Der unbekannte Autofahrer befuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem grau/silbernen Opel Corsa die Schadecker Straße in Richtung Elz. Dabei kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn nach rechts, auf den Bürgersteig, ab. Durch einen Sprung konnte der dort befindliche 23-jährige Fußgänger dem Auto zwar ausweichen, verletzte sich jedoch bei dem Sturz schwer im Becken- und Oberschenkelbereich. Anschließend wurde er in ein anliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

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