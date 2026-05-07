PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizeipräsidium Westhessen auf dem Christopher Street Day in Limburg

Limburg (ots)

Polizeipräsidium Westhessen auf dem Christopher Street Day in Limburg

(fm)Das Polizeipräsidium Westhessen ist am kommenden Samstag mit einem Stand auf der Infomeile des Christopher Street Day (CSD) in Limburg vertreten. Der CSD geht in diesem Jahr in die fünfte Runde und wird seither von den nebenamtlichen LSBT*IQ-Ansprechpersonen begleitet. So auch am Samstag, dem 09.05.2026: Der Demonstrationszug durch die Innenstadt/Dom startet um 15 Uhr am Bahnhofsplatz und endet gegen 16 Uhr auf dem Neumarkt. Dort wird der Infostand der queeren Ansprechpersonen des Präsidiums bis ca. 20 Uhr bereitstehen. Gemäß der Planung werden sie am Nachmittag in Form eines kurzen Interviews in das Bühnenprogramm einbezogen. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen (Landkreise Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rheingau-Taunus und die Landeshauptstadt Wiesbaden) haben Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel und Polizeihauptkommissar Florian Meerheim das Nebenamt der Ansprechpersonen für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen (kurz LSBT*IQ) übernommen. Das Polizeipräsidium Westhessen nutzt diese Gelegenheit, um Interessierten die Arbeit der LSBT*IQ-Ansprechpersonen vorzustellen. Sie stehen während der Veranstaltung für Gespräche zur Verfügung. POKin Willich, WP Klimpel und PHK Meerheim fungieren als Bindeglied zwischen der queeren Community und der Polizei, um Vorbehalte abzubauen und das Vertrauen zu stärken. Sie bieten Unterstützung und Beratung an, insbesondere für Menschen, die Opfer queerfeindlicher Straftaten geworden sind. Anzeigen können jedoch jederzeit bei jeder Polizeidienststelle erstattet werden. Die nebenamtlichen LSBT*IQ-Ansprechpersonen des Polizeipräsidiums Westhessen sind innerhalb der üblichen Bürozeiten unter der zentralen Rufnummer 0611 - 345 1516 oder per E-Mail an rainbow.ppwh@polizei.hessen.de erreichbar. Das Polizeipräsidium Westhessen lädt alle Interessierten ein, den Polizeistand auf dem "CSD Limburg" zu besuchen, um sich zu informieren oder auszutauschen.

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