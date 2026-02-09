PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Einbruch und Einbruchsversuch in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Einen Einbruchsversuch und einen vollendeten Einbruch in Wohnhäuser wurden der Polizei am vergangenen Wochenende angezeigt. Samstag (07.02., 15.15 Uhr - 22.15 Uhr) hebelten Unbekannte an einem Haus am Milanweg in Schloß Holte. Nach derzeitigem Stand gelangten sie nicht in das Haus.

Zwischen Freitagnachmittag (06.02., 17.00 Uhr) und Samstag (07.02., 14.45 Uhr) drangen Einbrecher in ein Haus an der Füchtenweg im Ortsteil Stukenbrock ein. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten sie in die Innenräume. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Milanweg oder am Füchtenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

