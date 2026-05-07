PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Telefonbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld +++

Limburg (ots)

Telefonbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld, Weilburg-Odersbach, Mittwoch, 06.05.2026, 12 Uhr

(ro)Am Donnerstag haben Betrüger ein Ehepaar aus Weilburg-Odersbach mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um ihr Erspartes gebracht. Die Anruferin gab an, eine Anwältin zu sein und gaukelte vor, der Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution von mehreren Zehntausend Euro auf freien Fuß kommen. Die Angerufenen schenkten der Lügenschichte Glauben und übergaben in der Mittagszeit Bargeld sowie Schmuck an einen Abholer.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird bei Strafverfahren von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangt werden! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt. Sollte Ihnen die beschriebene Person am Mittwochmittag in Odersbach aufgefallen sein, melden sie sich bitte umgehend unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

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