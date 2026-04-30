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Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hessen: Mögliche Bezüge nach Dortmund - Rücknahem der Fahndung

Dortmund (ots)

Ortenberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 29.04.2026, 14:02 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Sonntagnachmittag (26.04.2026) vermissten 13-Jährigen aus Ortenberg wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon) E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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