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Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern: Unbekannte begehen bandenmäßigen Geschäftseinbruch in Dortmund-Körne - wer kennt diese Männer? Polizei bittet um Mithilfe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0352

Die Polizei Dortmund fahndet nun mit Lichtbildern nach vier Männern, die am 22.12.2025 Zigarettenstangen aus einem Lebensmittelgeschäft in Dortmund-Körne entwendeten.

Nach ersten Ermittlungen brachen die vier Tatverdächtigen während der normalen Öffnungszeiten in das Büro der Rewe-Filiale ein. Zwei Tatverdächtige betraten das Büro und entwendeten Zigarettenstangen. Die beiden anderen Tatverdächtigen lenkten Mitarbeitende ab, die sich in Richtung Büro bewegten.

Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/202365

Können Sie Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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