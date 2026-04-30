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Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt am "Kleinen Borsigplatz" in Dortmund-Nord: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0349

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem Tötungsdelikt auf der Dürener Straße in Dortmund-Nord. Zwei bislang unbekannte Täter verletzten einen 42-Jährigen so stark, dass dieser wenig später verstarb. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 23:30 Uhr vor und in einem Kiosk zu einem verbalen Streit zwischen dem 42-Jährigen und den beiden Tätern. Der Streit verlagerte sich dann in Richtung des "Kleinen Borsigplatzes". Die beiden Täter schlugen und traten auf den mittlerweile am Boden liegenden 42-Jährigen ein und verletzten ihn damit schwer.

Daraufhin flüchteten die beiden Täter. Der 42-Jährige verstarb vor Ort. Auch ein Krankenwagen und Notarzt konnten den Mann nicht mehr retten.

Die beiden flüchtigen Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

   - 40-50 Jahre alt
   - kurze schwarze Haare
   - dunkelblaue Jacke mit weißem Reißverschluss
   - beige Cargohose
   - schwarze Schuhe
   - sprach vermutlich rumänisch

2. Täter

   - 40-50 Jahre alt
   - kurze schwarze Haare mit auffälligen Geheimratsecken
   - schwarzes Sweatshirt
   - dunkelblaue Jeans
   - schwarze Schuhe
   - sprach vermutlich rumänisch

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Zeugen, die insbesondere Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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