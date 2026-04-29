Polizei Dortmund

POL-DO: Betrüger als falsche Bankmitarbeiter unterwegs - Die Polizei warnt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0347

Aktuell geben sich Betrüger wieder als falsche Bankmitarbeiter aus. Die Polizei warnt vor dieser Masche und sucht Zeugen.

Am heutigen Mittwoch (29. April) sind bereits drei Fälle bekannt geworden, in denen sich Unbekannte am Telefon als "Sparkassenmitarbeiter" ausgaben.

Sie täuschten vor, es gäbe Schwierigkeiten mit den Bankkarten der Kunden. Ein Onlineversandunternehmen benötige eine vierstellige Summe von den Bankkunden. Der Vorgang müsse nun überprüft werden, dazu benötige der "Bankmitarbeiter" die Bankkarte. Ein "Bankmitarbeiter" würde die Karte abholen. Betroffen bisher: Die Bereiche der Tremoniastraße, Roseggerstraße und Landgrafenstraße.

In zwei Fällen erschienen die Abholer tatsächlich an Wohnanschriften im Dortmunder Stadtgebiet. Die Angerufenen übergaben den Unbekannten ihre Bankkarten samt dazugehöriger PIN. Die Tatverdächtigen entfernten sich unerkannt.

Angaben zum entstandenen Schaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Es liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

- männlich, etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Die Person war schlank, hatte kurze, mittelblonde bis dunkle Haare und trug ein helles T-Shirt und eine blaue Jeans. Sie sprach flüssig Deutsch.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder einen verdächtigen Anruf erhalten haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Die Polizei rät:

Stellen Sie immer sicher, dass Sie tatsächlich mit Ihrer eigenen Bank kommunizieren. Notfalls beenden Sie das Gespräch und rufen Sie Ihre Bank zurück!

Genehmigen Sie nie Transaktionen und geben Sie nie TAN oder PIN preis für Vorgänge, die Sie nicht selbst veranlasst haben.

Achten Sie auf verdächtige Details wie zum Beispiel untypische Internetadressen, unbekannte oder unterdrückte Telefonnummern, allgemeine und nicht persönliche Anrede.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Kontobewegungen, um schnellstmöglich falsche Abbuchungen erkennen zu können.

Hinweise zur Prävention "Falscher Bankmitarbeiter"

Link: https://dortmund.polizei.nrw/presse/frau-durch-angebliche-sparkassen-mitarbeiter-betrogen-polizei-warnt-vor-betrugsmasche-und-sucht-zeugen

Link: https://www.facebook.com/reel/1278731683358061

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