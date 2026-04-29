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Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hessen: Mögliche Bezüge nach Dortmund

Dortmund (ots)

Die Polizei Hessen ermittelt in einem Vermisstenfall. Das 13-jährige Mädchen könnte sich im Raum Dortmund aufhalten.

Alle Informationen und ein Bild der Vermissten finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6265449

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 601-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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