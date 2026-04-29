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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 13-Jährige aus Ortenberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
Giessen (ots)
Ortenberg: 13-Jährige aus Ortenberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Seit Sonntagnachmittag, 26.04.2026 wird die 13-jährige Zhikal RAZIN aus Ortenberg vermisst.
Zhikal ist circa 165 cm - 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und lange schwarze Haare, die sie meist zum Zopf gebunden hat. Bekleidet ist sie mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans.
Nachdem sie ihre Wohnanschrift am Freitagnachmittag (24.04.2026) verlassen hatte, bestand am Sonntag gegen 14:00 Uhr nochmals Kontakt über Handy. Zhikal könnte sich mittlerweile auch im Raum Dortmund aufhalten.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 601-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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