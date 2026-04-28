Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Brand eines Einfamilienhauses in Hartenrod + Einbruch in Baumarkt
Giessen (ots)
Bad Endbach-Hartenrod: Brand eines Einfamilienhauses
Die Rettungsleitstelle informierte am Dienstag (28. April) gegen 0.40 Uhr den Polizei-Notruf über den Brand eines Einfamilienhauses in der Poststraße in Hartenrod. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Der 33-jährige Bewohner verließ das Haus selbstständig. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Bewohner kam bei Verwandten unter.
Fronhausen: Einbruch in Baumarkt
Einbrecher drangen zwischen Samstag (25. April) 18.30 Uhr und Montag (27. April) 7 Uhr über das Dach in einen Baumarkt in der Straße "Am Sandgraben" ein. Im Gebäudeinneren hebelten sie eine Bürotür auf und entwendeten einen Tresor. Die Diebe entkamen unbemerkt. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.
Alisa Jockel
Pressesprecherin
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell