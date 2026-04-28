PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Brand eines Einfamilienhauses in Hartenrod + Einbruch in Baumarkt

Giessen (ots)

Bad Endbach-Hartenrod: Brand eines Einfamilienhauses

Die Rettungsleitstelle informierte am Dienstag (28. April) gegen 0.40 Uhr den Polizei-Notruf über den Brand eines Einfamilienhauses in der Poststraße in Hartenrod. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Der 33-jährige Bewohner verließ das Haus selbstständig. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Bewohner kam bei Verwandten unter.

Fronhausen: Einbruch in Baumarkt

Einbrecher drangen zwischen Samstag (25. April) 18.30 Uhr und Montag (27. April) 7 Uhr über das Dach in einen Baumarkt in der Straße "Am Sandgraben" ein. Im Gebäudeinneren hebelten sie eine Bürotür auf und entwendeten einen Tresor. Die Diebe entkamen unbemerkt. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren