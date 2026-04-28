Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Brand eines Einfamilienhauses in Hartenrod + Einbruch in Baumarkt

Giessen (ots)

Bad Endbach-Hartenrod: Brand eines Einfamilienhauses

Die Rettungsleitstelle informierte am Dienstag (28. April) gegen 0.40 Uhr den Polizei-Notruf über den Brand eines Einfamilienhauses in der Poststraße in Hartenrod. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah. Der 33-jährige Bewohner verließ das Haus selbstständig. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Bewohner kam bei Verwandten unter.

Fronhausen: Einbruch in Baumarkt

Einbrecher drangen zwischen Samstag (25. April) 18.30 Uhr und Montag (27. April) 7 Uhr über das Dach in einen Baumarkt in der Straße "Am Sandgraben" ein. Im Gebäudeinneren hebelten sie eine Bürotür auf und entwendeten einen Tresor. Die Diebe entkamen unbemerkt. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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