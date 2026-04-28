Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Bargeld erbeutet + Audi gestohlen + Einbrecher bleiben ohne Beute + Einbruch in Firmengebäude +

Giessen (ots)

Echzell: Bargeld erbeutet

Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag (26.04.2026), 18:00 Uhr und Montag (27.04.2026), 06:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Kronstraße in Bingenheim. Im Inneren des Gebäudes brachen sie mehrere Türen auf. Die Täter ließen Bargeld mitgehen. Zeugenhinweise werden bei der Friedberger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06031 6010 entgegengenommen.

Karben: Audi gestohlen

Autodiebe stahlen in der Nacht zu Dienstag (28.04.2026) in Petterweil einen weißen Audi A4 Avant. Auf bislang unbekannte Art überwanden die Diebe gegen 02:45 Uhr die Sicherheitsmechanismen des Fahrzeugs, das in der Robert-Blum-Straße abgestellt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat den Diebstahl des weißen Audis beobachtet? Wem ist der A4 mit dem Kennzeichen FB-BO 861 nach 02:45 Uhr noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Wer hat verdächtige Personen in der Nacht zu Dienstag in Petterweil wahrgenommen? Hinweise aller Art nimmt die Kripo in Friedberg telefonisch unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Rosbach: Einbrecher bleiben ohne Beute

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen Einbrecher in ein Firmengebäude in der Rosbacher Industriestraße ein. Nach ersten Ermittlungen machten sie hierbei jedoch keine Beute. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (24.04.2026), 13:00 Uhr bis Montag (27.04.2026), 05:50 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kripo zu wenden.

Wölfersheim: Einbruch in Firmengebäude

In Berstadt brachen Unbekannte ein Fenster eines Firmengebäudes in der Dieselstraße auf. Die Einbrecher stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume. Danach verschafften sie sich Zutritt zu einem weiteren Gebäude auf diesem Gelände. Auch hier durchwühlten die Täter mehrere Räume. Was genau sie erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (27.04.2026), 13:55 Uhr und Montag (27.04.2026), 05:45 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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