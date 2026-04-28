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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Die vermisste 13-Jährige aus Mittenaar ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 28.04.2026, 00:45 Uhr

Giessen (ots)

LAHN-DILL-KREIS: Die vermisste 13-Jährige aus Mittenaar ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 28.04.2026, 00:45 Uhr

Die Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Mittenaar kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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