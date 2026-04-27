Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Jugendliche randalieren und flüchten + Versuchter Automatenaufbruch + Raub in der Innenstadt

Giessen (ots)

Staufenberg: Jugendliche randalieren und flüchten

Zwei Schilder an einem Parkplatz beschädigten Jugendliche am Freitag (24.4.) in der Rathausstraße. Einer Zeugin fiel auf, dass die Gruppe Jugendlicher gegen 18.10 Uhr die Schilder verbog und abriss. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen sofort. Der Jugendliche, der die Schilder beschädigte, soll zwischen 15-20 Jahre alt sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose. Er soll sich, ebenso wie die anderen Personen, öfter in dem Bereich aufhalten.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer kann Angaben zu der Gruppe und dem beschriebenen Jugendlichen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Versuchter Automatenaufbruch

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei am frühen Samstag (25.4.) über einen Verdächtigen, der sich an einem Zigarettenautomaten in der Ringallee zu schaffen machte. Gegen 0.45 Uhr bemerkte die Frau einen Unbekannten, der sich mit einem Werkzeug an dem Automaten in Höhe der Hausnummer 58 zu schaffen machte. Als sie den Dieb ansprach, flüchtete dieser sofort in Richtung des Schwanenteichs. Er verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Flüchtige war etwa 180 cm groß und eher schlank. Er hat kurze blonde Haare und trug eine große Plastiktasche bei sich.

Hinweise zur Tat und der Identität des Gesuchten nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Raub in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Ein 18-Jähriger wurde am Sonntagabend (26.4.) Opfer eines Straßenraubes. Gegen 22.35 Uhr befand sich der Mann am Landgraf-Philipp-Platz. Den Schilderungen zufolge griffen ihn in Höhe des Zeughauses zwei unbekannte Männer an. Sie schlugen den Mann und bedrohten ihn mit einem Messer. Weiter habe man auf ihn eingetreten und ihn unsittlich berührt. Sie nahmen zudem das Handy des Mannes an sich. Aufgrund von Hilferufen wurden Zeugen auf den Angriff aufmerksam. Daraufhin rannten die Kriminellen in Richtung Fußgängerzone davon. Eine sofortige Fahndung führte nicht zum Erfolg. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Beide Gesuchten wurden als 18-19 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und mit schwarzen, lockigen Haaren und Kinnbart beschrieben. Einer der beiden trug eine weiße Jacke der Marke Adidas, eine "Gucci"-Kappe und eine Bauchtasche über die Schulter. Der andere hatte einen schwarzen Pullover und eine schwarze Kappe an. Laut Zeugenangaben soll es sich um "Araber" handeln. Im Rahmen der Tatortaufnahme und Absuche fanden Einsatzkräfte das Handy des Opfers in der Nähe auf. Sie fanden zudem das mutmaßliche Tatmittel, ein Klappmesser, auf und stellten es sicher.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Flüchtigen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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