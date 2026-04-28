Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Diesel abgezapft + Auto überschlägt sich + Parkplatzrempler - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Schöffengrund-Oberwetz: Diesel abgezapft

Zwischen Freitag (24. April) 16 Uhr und Montag (27. April) 7 Uhr waren Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Niederwetzer Straße unterwegs. Gewaltsam brachen sie die Tanks mehrerer Baustellenfahrzeugen auf und zapften rund 200 Liter Diesel ab. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Wetzlarer Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Bereich der Baustelle etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch unter (06441) 9180 zu melden.

K52 - Dillenburg-Niederscheld: Auto überschlägt sich

Heute Morgen (28. April) gegen 3.30 Uhr überschlug sich eine 35-Jährige mit ihrem Auto nahe Dillenburg-Niederscheld und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin war mit ihrem Skoda auf der Kreisstraße 52 aus Richtung Eibach kommend in Richtung der Einmündung zur Landesstraße 3042 unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Autofahrerin fuhr über eine Verkehrsinsel und überquerte die Landesstraße. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw gegen mehrere Büsche, woraufhin er sich dieser überschlug. Rettungskräfte übernahmen vor Ort die Versorgung der Leichtverletzten. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt war die Folge. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Auf die 35-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu.

Wetzlar: Parkplatzrempler - Polizei bittet um Mithilfe

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 23. April, gegen 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in der Altenberger Straße suchen die Ermittler der Wetzlarer Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte mit seinem braunen Transporter das Heck eines grauen Porsche Macan. Laut einer Zeugin stiegen anschließend zwei Männer aus dem Transporter aus, die den Porsche begutachteten und sogar Fahrzeugteile aufhoben. Anschließend setzten sie sich wieder in das Fahrzeug und fuhren in Richtung Innenstadt davon. Den Schaden am Porsche schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Zeugin beschrieb den Beifahrer als zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, mit schlanker Statur und einer Kappe auf dem Kopf. Zum Fahrer sind keine Hinweise bekannt. Zeugenhinweise werden telefonisch unter (06441) 9180 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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