Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Tafel-Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Einbruch in Tafel

Erneut drang ein Unbekannter in ein Gebäude der Tafel im Meisenbornweg ein. Der Einbrecher brach ein Fenster des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchte er mehrere Büroräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete er unbemerkt und ohne Beute. Der Einbruch fand zwischen Samstag (25.4.), 14.45 Uhr und Montag, 7.20 Uhr, statt. Gegenstand der laufen Ermittlungen ist auch, ob der Einbruch mit vergangenen Taten in Verbindung stehen könnte.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Einbrecher geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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