Polizei Dortmund

POL-DO: Trio kommt nicht weit: Polizei stellt drei Taschendiebinnen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0348

Dieser Taschendiebstahl ging nach hinten los. Am Mittwoch (29.04.2026) hob ein 72-jähriger gegen 14:40 Uhr Geld bei seiner Bank in der Kurfürstenstraße ab. Vor der Bankfiliale verwickelten ihn drei Frauen (28, 53 und 54 Jahre alt) in ein Gespräch. Eine bot ihm einen Blick unter ihren Rock an.

Plötzlich merkte der 72-jährige Lünener, dass sein eben abgehobenes Bargeld fehlt - ein höherer dreistelliger Betrag. Die Frauen? Flüchteten. Der 72-Jährige? Rannte hinterher. An der Ecke Kurfürstenstraße/Kirchenstraße konnten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund die 54-jährige Frau und den Lünener aufhalten. Weitere Einsatzkräfte trafen die anderen beiden Frauen auf Höhe der Kirchenstraße 32 an - weit kam das Trio allerdings nicht.

Die Einsatzkräfte fanden das fehlende Bargeld im BH der 28-Jährigen. Alle drei Frauen wurden an die Kriminalpolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 72-Jährige sein Geld zurück.

Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Taschendiebstahl als Bandendiebstahl. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Im Rahmen unserer Präventionsarbeit bitten wir als Polizei alle Bürgerinnen und Bürger dringend um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht, um Taschendieben keine Chance zu geben. Der beste Schutz beginnt bei Ihnen selbst: Tragen Sie Wertgegenstände wie Geldbörsen, Mobiltelefone oder Schlüssel immer in verschlossenen Innentaschen oder nah am Körper in speziellen Sicherheitstaschen. Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie in größeren Menschenansammlungen plötzlich und unerwartet abgelenkt oder angerempelt werden - Dies ist eine der häufigsten Maschen von Taschendieben.

Für noch detailliertere Informationen zur effektiven Prävention von Taschendiebstahl und weiteren Sicherheitshinweisen besuchen Sie bitte unsere Website:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

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