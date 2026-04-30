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Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zu: Tötungsdelikt am "Kleinen Borsigplatz" in Dortmund-Nord: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0351

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0349 berichtet, kam es in der Nacht zu Donnerstag (30. April) zu einem Tötungsdelikt auf der Dürener Straße in Dortmund-Nord. Zwei bislang unbekannte Täter verletzten einen 42-Jährigen so stark, dass dieser wenig später verstarb.

Bei der heutigen Obduktion wurde festgestellt, dass der 42-Jährige an den Folgen stumpfer Gewalteinwirkungen gegen den Oberkörper und Kopf verstorben ist.

Die beiden Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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