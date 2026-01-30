PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erstmeldung - Wohnhausbrand

Ulmen (ots)

In Ulmen steht aktuell ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Brand. Personen wurden hierbei zum aktuellen Kenntnisstand nicht verletzt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bahnhofstraße bleibt vorübergehend gesperrt. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlung.

Es wird von weiteren Presseanfragen abgesehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Nowak, PHK
Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671/9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

