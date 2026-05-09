PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auseinandersetzung unter Jugendlichen+++Angriff mit Pfefferspray+++Diesel getankt und nicht bezahlt+++Diebstahl von einem E-Scooter+++Verkehrsunfallflucht+++Trunkenheitsfahrt+++

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Limburg, Werner-Senger-Straße, Freitag, 08.05.2026, 21:00 Uhr

(tt) Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in Limburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen. Zwei 16-Jährige sollen in der Werner-Senger-Straße auf zwei 15-Jährige eingeschlagen haben. Einem der Geschädigten wurden die Schuhe ausgezogen, die Täter rannten diesem anschließend hinterher. Augenscheinliche Verletzungen bei den 15-Jährigen waren nicht erkennbar. Die Polizei Limburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden 16-Jährigen eingeleitet. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Angriff mit Pfefferspray,

Limburg, Frankenstraße, Freitag, 08.05.2026, 21:40 Uhr

(tt) Am Freitagabend kam es in der Frankenstraße durch einen unbekannten Täter zu einem Einsatz von Pfefferspray gegen einen 28-jährigen Mann. Gegen 21:40 Uhr bemerkten aufmerksame Passanten den Mann auf dem Gehweg, der offenbar Opfer der Attacke geworden war. Der Geschädigte konnte gegenüber den Einsatzkräften keine Angaben zum Hergang machen und lehnte eine Behandlung durch den Rettungswagen ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Täter eingeleitet. Zeugen oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter (06431) 9140-0.

3. Diesel getankt und nicht bezahlt,

Limburg-Eschhofen, Brüsseler Straße, Samstag, 09.05.2026, 05:15 Uhr

(tt) Am Samstagmorgen kam es in Limburg zu einem Fall von Tankbetrug. Gegen 05:15 Uhr betrat ein 51-jähriger Mann gemeinsam mit einem Begleiter das Tankstellegelände in der Brüsseler Straße, tankte zwei Fahrzeuge voll und entfernte sich anschließend ohne zu bezahlen in Richtung Autobahn. Ein Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte umgehend die Polizei und übermittelte die Kennzeichen der Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Fahrzeuge durch die Autobahnpolizei gestoppt und die Insassen vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle und der Begleichung der ausstehenden Tankrechnung wurden die Personen wieder entlassen. Gegen die beiden Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Diebstahl von einem E-Scooter,

Limburg, Diezer Straße, Freitag, 08.05.2026, 14:45 Uhr

Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, stellte ein 25-jähriger Mann seinen E-Scooter vor einer Bank in der Diezer Straße in Limburg ab. Der Scooter war nach Angaben des Geschädigten gesichert. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug entwendet worden war. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen

5. Verkehrsunfallflucht,

Im Langgarten 7, 65594 Runkel, Freitag, 08.05.2026, 10:00 Uhr - 11:15 Uhr

(ak)Am Freitagvormittag kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Hörgerätestudios in Runkel. Als die Geschädigte nach ihrem Besuch im Hörgerätestudio zurück zu ihrem ordnungsgemäß abgestellten Ford auf dem Parkplatz kam, konnte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen rechten Stoßstange feststellen. Der Unfallverursacher hat sich allem Anschein nach von der Unfallstelle entfernt, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 600 EUR. Sollten sie diesbezüglich sachdienliche Hinweise liefern können, melden sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Polizeidienststelle Limburg unter der 06431-91400.

6. Trunkenheitsfahrt,

Bornbachstraße, 35789 Weilmünster, Freitag, 08.05.2026, 22:28 Uhr

(ak)Am Freitagabend wurde eine Streife der Polizeistation Weilburg im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt auf einen PKW in der Bornbachstraße in Weilmünster aufmerksam. Dieser fiel durch ein vermehrtes unsicheres Fahrverhalten auf. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte bei der 59-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein folgend durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,5 Promille an. Mehrfaches Bitten der Dame, doch mal ein Auge zuzudrücken, schlugen fehl. Nachdem der Führerschein vorläufig beschlagnahmt wurde, muss sich die Fahrerin nun der Strafverfolgung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen.

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